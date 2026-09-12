Ето кои са носителите на "Оскар"
Шон Пен е сред победителите
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Шон Пен е сред победителите
Алек Попов не само иронизираше някои от своите образи, но им състрадаваше, опитваше се да прозре и най-скритите мотиви на техните действия
Ние сме абсолютното огледало на толерантна България, разказваше приживе голямата журналистка, която беше и голям човек
Никола Анастасов почина на 84 след дълго боледуване България се раздели с още един от последните си големи мохикани от театралната сцена и киното. В...
БТА е университетът на моя живот, казваше доайенът на пишещите "Да, ама не", каза в зората на демокрацията Петко Бочаров. И остана в публицистиката...
Днес от 11 часа в църквата "Свети Седмочисленици" почитат паметта на големия художник резбар Преди пет години, на днешната дата, тихо от света си оти...
Масларов увековечи в книга Врачанските скали, които го погубиха
Канкун. Световно известният испански китарист Пако де Лусия почина на 66 години в Мексико. Според информацията музикантът е получил инфаркт, докато иг...
Благоевград. Известният благоевградски композитор Димитър Янев издъхна в четвъртък на 84-годишна възраст. Една от двете му дъщери го открила мъртъв в...