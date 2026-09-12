Ето кои са носителите на "Оскар"
Шон Пен е сред победителите
Следете всички новини, анализи и коментари за Филмови Награди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шон Пен е сред победителите
Музикалният канал MTV връчи филмови награди след интернет допитване до зрителите. Победител за 2014 г. е екранизацията на книгата на Джон Гриийн "Вина...
Историческата драма "12-годишен роб" и криминалната лента "Американска схема" получиха седем номинации за наградите "Златен глобус". Вчера бяха обявен...