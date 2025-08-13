Претърсиха Леонардо ди Каприо на парти. Причината

Охраната изненада легендарен актьор.

Леонардо ди Каприо е бил подложен на щателна проверка при опит да влезе на звездно парти в Ибиса, организирано от испанския актьор и певец Арон Пайпър.

Папарашки кадри, публикувани от Page Six, показват как актьорът и неговата компания представят документи за самоличност и преминават обиск на входа.

"Всички без изключение бяха претърсени, преди да бъдат допуснати. Забавното беше, че охраната огледа личната карта на Лео два пъти, но въпреки това не го позна", разказва очевидец пред изданието.

По думите му рапърът Травис Скот също се е опитал да влезе, но бил спрян. Сред присъстващите обаче са били забелязани Кендъл Дженър и Тоби Магуайър.

Ди Каприо е чест гост на Ибиса и често прекарва ваканциите си в Испания. По-рано това лято папараци го заснеха на острова в компанията на Джеф Безос и Лорън Санчес, а през юни той и приятелката му Витория Черети присъстваха на сватбата им.

