Обрат в живота на Натали и Мартин Чой

Красивата тв водеща Натали Трифонова и бащата на детето й Мартин Чой живеят разделени, научи „България Днес“. Въпреки че през септември станаха родители на малкия Арън, двамата са доста далеч от представата за общ дом и семейство.

Според близки до двойката след появата на бебето Натали продължава да живее сама в затворен и доста луксозен комплекс в покрайнините на София. Жилището обитава и нейната майка Ванина – най-големият помощник в грижите около малкия.

В първите месеци след раждането таткото често се отбивал да вижда сина си, но от доста време насам колата му не се мярка пред апартамента. Това подклажда упорити съмнения за евентуален крах в отношенията на една от най-обсъжданите ВИП двойки у нас.

Не по-малко подозрителен е и фактът, че от близо месец насам автомобилният състезател спря да харесва снимките на любимата си – дори и тези с общото им дете. Русото Барби също не удостоява с лайк спортиста, но не е изненадващо, защото връщайки лентата назад – Наталито и преди не го е правела. Двамата нямат и нито един общ кадър заедно – да не говорим за семеен портрет.

В същото време Натали продължава да е доста активна в социалните мрежи. Почти всекидневно тя залива аудиторията си от над 150 хиляди последователи със съдържание.

Сред публикациите не липсват и множество кадри с бебето, на които или е сама с количката, или е придружена от майка си. Дори на 1 януари, около най-светлите празници, бившата синоптичка качи как се будят с бебчето сами в леглото.

Ето коментар по темата на шампиона по мотоциклетизъм Мартин Чой. Той не бе особено словоохотлив, заявявайки с раздразнение: „Това са глупости! Моля ви, не ме занимавайте с такива неща“.

Още от самото начало състезателят и Натали пазят връзката си в тайна. Запознанството им се случва през 2023 г. в предаването „Култ“, когато спортистът гостува на блондинката. Според слухове той пръв започва да й пише и любовта им бързо пламва. Колкото и да се крият и да не афишират връзката си, през лятото двамата са забелязани в самолета за италианския остров Капри, а след това и по други дестинации.

