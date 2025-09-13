Мартин Чой се появи! Кога ражда Натали

Изненада в светските среди, свързана с появата на одумван наш спортист.

Мотошампиона Мартин Чой си спечели солиден брой хейтъри и хора, които просто спряха да го харесват, с постъпката си. Цели девет месеца той не благоволи да си отвори устата и да каже и две думи за бременността на половинката си Натали Трифонова, камо ли за любовта си към нея.

И ето че днес, буквално дни преди раждането на блондинката, Чой склони да обели дума по темата. И го казваме буквално, защото единственото, което реши да каже, бе: „Щастлив съм за бебето, разбира се. Но не мога да говоря повече, защото съм на тренировка“.

Разбра се също, че свекървата на Натали и тъщата на Мартин вече са приятелки в мрежата, където обменят мисли и идеи за отглеждането на внука си.

Разбира се, бебето ще бъде изцяло отговорност на Натали Трифонова, която е категорична, че няма кариера, която да е по-важна за нея от детето и семейството й. Но бабите ще са на разположение, когато трябва да помагат. Надяваме се и таткото също...

