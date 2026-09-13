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Хаосът ражда взривове

Хаосът ражда взривове

Държавата спешно трябва да въведе ред с боеприпасите Бях на Петолъчката, когато се взривяваха складовете. Двадесет минути след първата експлозия на 5...

23 март | 7:10
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