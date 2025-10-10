Децата на Владимир Путин и Алина Кабаева живеят под прикритие и са дегизирани като прадядо си.

Момчетата Иван и Владимир, на видима възраст около десетина години не са със залепени бради и бутафорни бастуни. Те си изглеждат съвсем нормално, но не носят славната фамилия на баща си - Путини, а са Спиридонови.

Авторите на нова книга, посветена на негово величество В. В. Путин разкриват мистерията защо никой не може да разбере нищо за семейството му. Роман Баданин и Михаил Рубин пишат в "Цар на самия себе си", че Иван и Владимир-младши са записани на името на бащата на Путин - Владимир Спиридонович Путин. Тоест - регистрирани са на дядо си и прадядо си, както се е правило едно време. Алина Кабаева съо е подложена на "възродителен процес" и е Алина Спиридонова.

Всички те живеят в резиденция изолирани от външния свят, и пазени от ФСБ, по-зорко отколкото в най-строгия политически затвор. Полумъчителното отшелничество кара децата да усещат липси. Авторите пишат, че баща им се появява рядко. Алина и синовете ценят минутите, прекарани с главата на семейството.

Владимир Путин има и други предполагаеми незаконни деца, засегнати в книгата. Най-известна е Елизавета Кривонохих. Майка й е Светлана Кривонохих, чистачка от Санкт-Петербург. Светлана мете в държавна резиденция, преспива с по ононова време новоизбрания президент и забременява. После животът става по-хубав: хигиенистката се замогва и даже става достатъчно известна, за да попадне под санкциите на ЕС.

Елизавета Кривонохих живее именно в ЕС (Франция), но под чужда фамилия - Руднова.

Законните щерки на президента Мария Воронцова и Катерина Тихонова не правят изключение. Путин няма зетьове по фамилия Воронцов или Тихонов.

Кате си е присвоила за фамия личното име на своя дядо по майчина линия - Тихон. Мария Воронцова пък дълго време е съпруга на холандец и носи фамилията Фаасен. Тя се развежда след падането на малайзийския самолет в Донбас през 2014 г.

