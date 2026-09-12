Чистачка във връзка с Путин става европейка баровка
Децата на руския президент живеят под казармен контрол
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Децата на руския президент живеят под казармен контрол
Още от малка напуска страната
Чистачка се е заразила
Цяла Атина се възхищава на Евангелия
Чистачка в олимпийското село се е оплакала срещу наши спортисти за проява на агресия. Това съобщи БНТ и уточни, че жената е била тормозена, затова под...
53-годишната Пепа Петрова, която върна изгубен портфейл с 600 лева и пликче с дрога, ще бъде наградена от работодателя си с парична премия. Размерът н...
Работниците сменят затворниците, които до скоро се грижеха за чистотата Гробищата във Враца вече ще си имат чистачи и градинари. От услугите им ще се...
С увеличаването на минималната работна заплата от Нова година млад учен в БАН ще взема 445 лева, а хигиенистка - 420 лева. Това заяви пред БНР председ...
Чистачката от "Напоителни системи" Даниела Борисова, която бе доведена в Народното събрание от червената Мая Манолова, вчера заяви в национален ефир,...
36-годишната Даниела Борисова от дупнишкото село Джерман разказа историята си след като беше показана от Мая Манолова на политиците като доказателств...
Благоевград. Чистачка от общинската фирма „Биострой" също стана жертва на падналия сняг в Благоевград. Работничката почиствала в понеделник сутринта т...
Сливен. 51-годишна чистачка е блъсната от кола, чийто шофьор е избягал, съобщиха от полицията в Сливен. М.Н. е със счупена колянна става. Тя е настане...