Натали с голямо разкритие за Мартин Чой

Наскоро Натали Трифонова отново се появи пред публика и за първи път откровено сподели в ефир какъв баща е състезателят в моторните спортове Мартин Чой. Тя избра да направи това пред колегите си от Би Ти Ви.

"Мартин помага много и съм благодарна, защото без неговата помощ със сигурност би ми било доста по-трудно. И двамата сме много спокойни родители“, сподели щастливата майка. Тя разкри и защо е избрала името Арън за сина им – харесва ѝ звученето му и международният му характер. "Хората ще се съгласят с мен, че Арън Мартин Чой звучи страхотно", допълни тя с усмивка.

Новината за бременността на водещата през 2025 г. обаче освети отношенията им, а раждането на малкия Арън през септември се превърна в един от най-важните моменти в живота им.

Трифонова не крие, че получава сериозна подкрепа в грижите за първото си дете. По думите ѝ Мартин участва активно в отглеждането на сина им. Тя категорично отхвърля слуховете за раздяла: "Не се притеснявайте, с мъжа си съм! Семейството ни е прекрасно.“ Често повтаря и любимата си мисъл, че щастието обича тишината.

Засега телевизионните ѝ ангажименти остават на пауза. Натали признава, че иска да си даде време и да не бърза с връщането на екран, тъй като първите месеци с детето са безценни и неповторими

В същото време тя успя да изненада приятно феновете си със завръщане на сцената. Участието ѝ в спектакъл се оказва предизвикателство най-вече заради пеенето, макар че танците не ѝ създават трудности. „Не очаквайте от мен кой знае какво пеене“, шегува се тя, като допълва, че колегите ѝ много ѝ помагат.

Любопитен момент е, че Натали разбира за бременността си именно по време на активни репетиции. Въпреки това не се отказва веднага и участва в още няколко представления, преди да излезе в почивка.

