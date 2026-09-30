Алекс Сърчаджиева разкри тежката истина за гаджето

Чаровната Алекс Сърчаджиева отдавна е доказала, че не живее за мнението на хората, особено на хейтърите, които отлично знае как да поставя на мястото им. В свое интервю преди дни вдовицата на Иван Ласкин проговори за сефте за новата си връзка с младия актьор Живко Сираков, заради която буквално я разкостиха...

„Да, имам гадже! Какво повече да ви кажа?! И да – адски се радвам, че е много по-млад от мен. Харесва ми“, засмя се с цяло гърло Сърчаджиева, която очевидно бе иронична.

Така и не можа да се разбере обаче дали е наистина обвързана с 14 години по-младия от нея Живко, или са просто приятели. Според кадрите, които Алекс пусна навремето и на които двамата със Сираков са преплели нежно пръстите си, те изглеждат като наистина влюбени, но... времето ще покаже.

Иначе Александра говори за дъщеря си София, нейното най-голямо съкровище, която става на 16 години и е в 10 клас. „Тя сама ще реши какво да избере оттук нататък. Видях я, че наистина има талант за актриса, дори драматична, което ме радва много. Но няма да й се бъркам в нищо, защото искам сама да избере пътя си и да следва сърцето си“, казва Алекс.