Кой е най-сексапилният мъж на 2026 г.? Голямото гласуване започна

Остава само месец до момента, в който PEOPLE ще обяви Най-сексапилния мъж на 2026 г., а спекулациите около това кой ще получи титлата вече набират скорост.

Голямото разкритие ще бъде на 27 октомври, но дотогава знаменитости, фенове и самият екип на списанието вече имат своите фаворити.

Сред звездите, които открито водят кампания за титлата, отново е Уил Феръл. Този път актьорът дори е привлякъл сина си Магнус, който също настоява, че баща му заслужава да стане "Най-сексапилният мъж на People".

В същото време настоящият носител на титлата продължава да напомня защо е бил избран, а споровете кой трябва да се появи на корицата през 2026 г. стават все по-разгорещени.

14 категории и право на глас за читателите

Именно затова PEOPLE организира своята анкета Sexiest Man Alive Readers’ Choice, с която дава възможност на читателите също да кажат кои са мъжете, направили най-силно впечатление през последните 12 месеца.

Тази година изборът е разпределен в 14 категории.

Сред тях са най-сексапилните хокеисти от телевизионния екран, професионалистът от „Dancing with the Stars“, с когото феновете най-много биха искали да танцуват танго, футболните звезди, които карат сърцата да бият по-бързо-Халанд е тук, както и актьорите от платформата ReelShort, по които зрителите въздишат.

PEOPLE обещава, че категориите са изпълнени с едни от най-обсъжданите мъже на изминалата година.

Битката и преди е ставала ожесточена

Историята на анкетата показва, че кандидатите и техните почитатели приемат надпреварата доста сериозно.

В предишни години в името на победата са били изработвани специални тениски, появявали са се шеговити „компромати“ срещу съперниците, а някои известни мъже дори сами са предлагали имената си като допълнителни кандидати.

Миналата година звездите демонстрираха специални сувенири от кампаниите си, раздаваха съблазнителни намигвания и привличаха колегите си, за да убедят феновете да гласуват за тях.

А победата на Дейв Франко в категорията за най-сексапилен татко на котки – Sexiest Cat Dad – предизвика недоволството на други известни любители на котките, които протестираха, че изобщо не са били номинирани.

Сред тях беше и Machine Gun Kelly (MGK). Тази година той също ще получи своя шанс.

Кога ще станат ясни победителите

Читателите могат да гласуват в една, няколко или във всичките 14 категории до 12 октомври.

Резултатите от читателския вот ще бъдат обявени на 22 октомври.

А пет дни по-късно – на 27 октомври – PEOPLE ще разкрие и голямата си корица с Най-сексапилния мъж на 2026 година.

Важно е обаче разграничението: победителите в читателската анкета не определят автоматично кой ще получи основната титла Sexiest Man Alive – тя ще бъде обявена отделно от PEOPLE.

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