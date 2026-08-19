Арсенал договори трансфер за 51 млн. паунда за Езри Конса

Арсенал и Астън Вила са се споразумели за трансфера на английския национал Езри Конса. Стойността е 51 милиона паунда, плюс бонуси. Конса се сбогува с бившите си съотборници от Вила в сряда, очаква се да премине медицински прегледи в четвъртък. Според Дейвид Орнстийн ръководството на лондончани е постигнало пробив, след като е убедило бирмингамци да намалят цената на 28-годишния бранител. Клубът търсеше подкрепление в защита, докато Уилям Салиба и Юриен Тимбер остават контузени. Конса, на 28 години, привлича вниманието с възможността си да играе както като централен, така и като десен бек, като той е бил високо в списъка на Арсенал през цялото лято. Миналата седмица “Ди Атлетик” излезе с информацията, че “топчиите” са проявили интерес и към друг английски национал - Джаръл Куанса от Байер (Леверкузен). Защитникът беше важен член на състава на Англия, стигнал до полуфиналите на Световното първенство това лято. Той беше титуляр във всеки мач до загубата с 2:1 от Аржентина на полуфиналната фаза, когато влезе като резерва в 72-рата минута. Конса е основна фигура в състава на Унаи Емери през последните години, която последователно се състезава в най-високите позиции на Премиър лийг и в Европа. Изигра 48 мача във всички турнири миналия сезон, докато Вила спечели Лига Европа и завърши на четвърто място във Висшата Лига. Конса е изиграл 286 мача за клуба, откакто се присъедини от Брентфорд през 2019 г.