Последното танго. Меси се разплака и се сбогува

Аржентина преживя вечер, която ще остане в историята - вечерта, в която Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор. На 39 години, след 21 години вярност към „албиселесте“, той отбеляза своя 126-и гол в 208-ия си двубой и затвори една от най-великите футболни истории на нашето време.

Приятелската среща с Бенин в Буенос Айрес бе наречена „последното танго“ – не защото беше спектакъл, а защото беше ритуал на сбогуване. Мачът сам по себе си бе второстепенен; истинската драма се разгръщаше в сърцата на над 85 000 души, препълнили „Монументал“.

Гол, две асистенции и едно сбогуване

Сценарият изискваше Меси да вкара още веднъж – и той го направи. В 71-вата минута изпрати дузпа мощно под гредата, предизвиквайки експлозия от скандирания „Меси, Меси“.

Преди това бе асистирал за гола на Николас Отаменди след корнер и за великолепното попадение на Нико Пас. Победата с 3:0 беше символична – последният мач, последната победа, последният гол.

„Да играеш за Аржентина е най-прекрасното нещо, което може да ти се случи“, каза Меси пред публиката, а думите му разплакаха съотборници и фенове.

Сълзи преди началото, сълзи след края

Емоциите започнаха още преди първия съдийски сигнал. Камерите уловиха Меси разплакан в автобуса, докато преминаваше покрай множеството фенове. По време на химна той и селекционерът Лионел Скалони не успяха да сдържат сълзите.

В десетата минута играта бе спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарната десетка. Играчите на Бенин се редуваха да се ръкуват с него – жест на уважение, който превърна мача в церемония.

Монументал: Мястото, където започна и където трябваше да завърши

„Монументал“ беше идеалната сцена за сбогуването. Там Меси е отбелязал най-много голове за Аржентина – 19. Там се завърнаха световните шампиони през 2022 г., за да отпразнуват титлата след Катар.

След последния съдийски сигнал небето над стадиона бе озарено от дрон шоу, пресъздаващо моменти от кариерата му – включително кадъра, в който вдига световната купа.

„Сега неизбежно се изправям пред най-тъжния ден в кариерата си – да се сбогувам с националния отбор“, каза Меси, а думите му отекнаха като финален акорд на една епоха.

Рекордите, които остават завинаги

Меси приключва международната си кариера като рекордьор на Аржентина по голове (126) и участия (208).

Единствено Кристиано Роналдо има повече попадения и мачове в историята на мъжкия национален футбол – 146 гола в 234 срещи.

Меси е участвал в шест световни първенства – рекорд, който споделя с Роналдо – и е отбелязал 21 гола на Мондиали.

След кратко оттегляне през 2016 г. той се завърна, за да изживее най-успешния си период: Копа Америка 2021, Копа Америка 2024 и световната титла през 2022 г.

След Аржентина – Маями

Меси продължава клубната си кариера в „Интер“ (Маями), където вече спечели Купата на шампионите – четвъртия си трофей в MLS.

Но дори и там, дори и в новия свят, той ще остане завинаги „десетката“ на Аржентина.