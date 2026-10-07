Миньор разгроми Славия II и оглави класирането

Миньор (Перник) разгроми с 5:1 дубъла на Славия в отложен мач от 10-ия кръг на Югозападната Трета лига. Успехът е пети пореден за тима на Румен Трифонов в първенството.

С трите точки перничани събраха 23 и се изкачиха на върха в класирането. Миньор се възползва от грешната стъпка на Оборище (Панагюрище), който завърши 2:2 при гостуването си на Кюстендил.

Домакините откриха резултата още в 11-ата минута. Румен Рангелов завърши хубава атака, започната от Тодор Чаворски и продължена от Мишел Гонсалес. До почивката Миньор създаде още няколко положения, но вратарят на Славия II Георги Щърков запази резултата.

Четири минути след началото на второто полувреме Чаворски удвои преднината на перничани след комбинация между Димитър Савов и Антонио Валериев. В 66-ата минута Валериев покачи на 3:0 след подаване на Светослав Диков.

Славия II получи дузпа в 68-ата минута, а Димитър Генов реализира за 3:1. До края обаче Миньор не остави съмнения в превъзходството си. Светослав Диков и Виктор Василев добавиха още два гола и оформиха крайното 5:1.

Мачът премина без сериозни инциденти. След последния съдийски сигнал кметът на Перник Станислав Владимиров поздрави футболистите в съблекалнята.

Следващият мач на Миньор е още в събота, когато тимът гостува на Левски II. Двубоят на стадион „Летище“ е от 16:00 часа.