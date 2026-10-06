Най-сетне! България с първа победа в Лигата на нациите

България постигна ценен успех с 2:0 като гост на Люксембург в мач от Лигата на нациите. Срещата донесе първа победа за националния ни отбор под ръководството на селекционера Атанас Рибарски и позволи на „трикольорите“ да се отлепят от дъното в групата.

Основите на успеха бяха положени още през първото полувреме с два страхотни гола. В 19-ата минута Кристиян Балов откри резултата с майсторски завършващ удар. Натискът на българите продължи и в 35-ата минута Атанас Илиев удвои преднината с отлично изпълнение от воле, осигурявайки комфортен аванс преди почивката.

През второто полувреме националите запазиха контрол върху срещата и не допуснаха попадение във вратата си. Взетите три точки не само записаха първи чист успех за Рибарски начело на тима, но и върнаха увереността на феновете за предстоящите двубои.