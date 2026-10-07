ЦСКА припомни успехите над Монако и обяви за билетите

ЦСКА публикуваха специален видеоклип с двете победи над Монако в своята история. Първата е с 2:0 през сезон 1982/1983 в турнира КЕШ. През сезон 1984/85 столичани отново надделяват на тима от Княжеството с 2:1 пак като домакини, но за Купата на УЕФА.

Към кадрите, "червените" написаха следното:

"ЦСКА е писал историята си в тези мачове!

Два пъти Монако е прекланял глава пред славната армейска чета, а на 15 октомври ни предстои нова класика с тима от Княжеството.

Армейци, чака ни нова велика червена вечер! Всички на стадиона!

Билетите за първия домакински двубой на ЦСКА срещу Монако от основната фаза на UEFA Conference League ще са в продажба онлайн от утре (8 октомври) в 10:00 ч.

СТАДИОНЪТ ЦЕЛИЯТ ЧЕРВЕН!"