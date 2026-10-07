Искат да се вземат всички титли на Манчестър Сити

ВВС съобщава, че има оформена група от други елитни тимове в Англия, които са се обединили окол отезата, че ако обжалването от страна на Сити е неуспешно, то това трябва да доведе до наказания със задна дата, очакваните бъдещи такива, както... и изплащане на обезщетения за миналите провинения.

Въпросната група отбори смята, че отнемането на точки и изпадане в Чемпиъншип не би било достатъчно като наказание за провиненията от страна на Манчестър Сити.

Искането е всички титли на отбора да бъдат отнети, като не става дума за сценарий, в който отличията биват дадени на други отбори, а просто да бъдат анулирани и за въпросните години да няма шампион.

Освен това мнението сред останалите отбори от английския елит е такова - отнемането на точки не трябва да е само за един сезон, а за няколко напред, както и че на Сити трябва да бъде поставена дългосрочна забрана за привличане на нови играчи.