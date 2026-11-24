Провален е катастрофален план на Инфантино за футбола
Това разкриват вътрешни документи, до които достъп е получил вестник „Гардиън“.
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Това разкриват вътрешни документи, до които достъп е получил вестник „Гардиън“.
Това се съобщава в открито писмо на трите организации
От Държавния департамент определиха публикацията на New York Post като недостоверна и заявиха, че по...