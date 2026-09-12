Венци Стефанов сяда на детектор на лъжата
Босът на Слави отново поднови стар конфликт
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Босът на Слави отново поднови стар конфликт
Какво показаха резултатите?
По думите му Йорданов не е уважавал парламентарната група и областните координатори
Да отиде на детектор на лъжата
Миниатюрното устройство може почти мигновено да открие наличието на коронавирус или следи от антитела
Привържениците с емоционална декларация за случващото се при "моряците"
Война между конкуренти може да е в основата на взривения склад Двамата пазачи, които са били на смяна по време на взрива във военната база в Иганово,...
Лондон. Учени се опитват да създадат детектор на лъжата за социалните медии, за да може да се проверяват онлайн слухове. Системата ще анализира в реал...