Това ли е новият Стивън Джерард?

Голямата звезда на Ливърпул в момента Доминик Собослай, който отбеляза първия гол при победата с 4:0 над Галатасарай в осминафиналите на Шампионската лига, беше категоричен, че не се интересува дали той ще се разпише или не.

„Изобщо не ме интересува кога или как ще вкарам. Просто искам да правя всичко възможно, за да успее отборът. Ако това се случи в мач като в този мач, съм наистина щастлив““, отсече унгарският национал пред TNT Sports.

По повод сравненията със Стивън Джерард, Доминик Собослай коментира: „Хубаво сравнение. Когато бях дете, го гледах как играе, а сега нося номер 8. Това е невероятно чувство и мисля, че той е вдъхновение за всички нас. Легенда на клуба - няма какво друго да кажа.“

Ливърпул се класира за четвъртфиналите в Шампионската лига с общ резултат 4:1.

