Това ли е новият Стивън Джерард?
Собослай коментира суперлативите за себе си
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Собослай коментира суперлативите за себе си
Вчера Манчестър Юнайтед обяви, че талантът ще продължи кариерата си извън клуба от "Олд Трафорд"
Легендата на Ливърпул е №1 за декември
Джерард става треньор в любимия "Ливърпул" гръмна "Сън". Легендата на мърсисайдци, който се раздели с любимия си клуб миналото лято и отиде да поиграе...
Легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард обяви кога ще сложи край на активната си футболна кариера - след края на сезон 2016/2017 г., информира BBC Spor...
Живата легенда на "Ливърпул" Стивън Джерард се завърна в клуба на сърцето си и започна тренировки с отбора на Юрген Клоп. 35-годишният бивш капитан на...
Джерард с дъщерите си
Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард преживя истински кошмар в последния си мач с екипа на мърсисайдци. "Червените" загубиха с 1:6 от "Стоук Сити" н...
Полузащитникът на "Ливърпул" Стивън Джерард се извини за това, че си изкара директен червен картон по малко от минута, след като се появи в игра в пос...
Капитанът на Ливърпул Стивън Джерард разкритикува Марио Балотели, след като нападателят отне правото на Джордън Хендерсън да изпълни дузпата срещу Беш...
Лос Анжелис. Стивън Джерард ще продължи да играе с любимия си номер 8, когато подпише своя договор с Ел Ей Галакси през лятото. Това съобщиха от клуба...
Уличиха Дейвид Бекъм в укриване на данъци, гръмна "Сънди Таймс". Според изданието службите на Острова са били алармирани, че семейството на бившата зв...
Лос Анжелис. Капитанът на Ливърпул Стивън Джерард ще се присъедини към Ел Ей Галакси през юли, новината бе потвърдена от наставника на американския ти...
Ливърпул. Стивън Джерард ще продължи кариерата си в американската Мейджър Лига, обяви самият той пред клубния телевизионен канал. С най-големи шансове...
Той е най-великият в историята, четка го Роджърс Живата легенда на "Ливърпул" Стивън Джерард реши да сложи край на ерата като играч на "Анфийлд". Кап...
"Това беше най-тежкото решение в моя живот, затова аз и семейството ми го обмисляхме дълго време. От настоящия момент и до последния удар по топката в...
Капитанът на Ливърпул Стивън Джерард напуска клуба след края на сезона. Това съобщиха британските медии и уточниха, че решението му е окончателно. К...
Според английския вестник "Мирър" ръководството на "мърсисайдци" е предложило нов договор на своя капитан. Изданието допълва още, че Джерард обаче не...
Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард влезе в ролята на Майка Тереза за Брендън Роджърс. Националът на Англия и една от най-силните личности на "Анфи...
Ливърпул. Капитанът на Ливърпул Стивън Джерард заяви, че ако от клуба не му предложат нов договор до края на сезона от лятото ще си търси нов отбор....