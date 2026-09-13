Всичко за Стивън Джерард

Следете всички новини, анализи и коментари за Стивън Джерард. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Джерард: Извините ме

Джерард: Извините ме

Полузащитникът на "Ливърпул" Стивън Джерард се извини за това, че си изкара директен червен картон по малко от минута, след като се появи в игра в пос...

23 март | 15:32
0 коментара
7541
Стиви Джи пак покри Брендън

Стиви Джи пак покри Брендън

Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард влезе в ролята на Майка Тереза за Брендън Роджърс. Националът на Англия и една от най-силните личности на "Анфи...

30 ноември | 18:10
0 коментара
5452