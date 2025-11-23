Тройка без гарнитура и ПСЖ се върна на върха

Пари Сен Жермен постигна убедителна домакинска победа с 3:0 над Льо Авър в среща от 13-ия кръг на Лига 1 и отново оглави класирането преди важния двубой от Шампионската лига срещу Тотнъм следващата седмица. Тимът на Луис Енрике контролираше събитията през целия мач и заслужено си осигури трите точки.

Кан-ин Ли откри резултата в 29-ата минута след отлична асистенция на Нуно Мендеш и прецизен удар в долния ляв ъгъл. След почивката парижани ускориха темпото и в 65-ата минута Жоао Невеш се разписа за 2:0, възползвайки се от грешка в отбраната на съперника. Третият гол падна в 87-ата минута, когато Хвича Кварацхелия подаде на Брадли Баркола и младият атакуващ футболист оформи крайното 3:0 с удар в долния десен ъгъл.

ПСЖ е лидер в Лига 1 с 30 точки, на две пред преследвачите Марсилия и Ланс. Льо Авър остава на 12-а позиция с 14 точки след поредна трудна вечер срещу грандовете на френския футбол.

