Триумфално завръщане за Погба, тежка вечер за Монако

Пол Погба отново е професионален футболист. Бившият френски национал и световен шампион от 2018 г. дебютира за Монако в Лига 1, след повече от две години извън игра заради наказание за допинг и серия контузии. Въпреки загубата на тима му, завръщането му беше посрещнато с бурни аплодисменти.

Поява в 85-ата минута и стоящи овации

Погба се включи в 85-ата минута на мача Рен-Монако, когато резултатът беше 4:0. Той замени младия Мамаду Кулибали и беше аплодиран бурно от публиката на стадион Роазон Парк още при първите си докосвания до топката.

Това беше първият му официален двубой след 3 септември 2023 г., когато за последно игра за Ювентус срещу Емполи в Серия А. От пристигането му в Монако през юни датите за завръщането му бяха отлагани заради травма в бедрото, а след това и навяхване на глезена.

Мачът в Рен е и първото участие на Погба (32 г., 91 мача за Франция) в Лига 1 в кариерата му.

Победа за Рен и проблеми за Монако

Домакините решиха всичко рано и напълно контролираха срещата. Мехди Камара асистира за откриващия гол на Абделхамид Ет-Будлал в 20-ата минута, а след това сам вкара за 2:0 три минути след почивката. В 66-ата минута Денис Закария от Монако получи директен червен картон за спъване отзад и допълнително усложни ситуацията на гостите.

Бреел Емболо направи 3:0 в 73-ата минута след подаване на Томаш Франковски, а Людовик Блас реализира дузпа за 4:0 десет минути по-късно. В добавеното време Мика Биерит върна едно попадение за крайното 4:1.

Състояние в класирането и другият мач

С успеха Рен събра 21 точки и се изкачи на пета позиция, на 7 точки зад лидерите Марсилия и Ланс. Монако е осми с 20 точки и в серия от три поредни загуби.

В другата среща днес Ланс-Страсбург 1:0, като единственият гол реализира Пиер Ганию в 69-ата минута. И двата отбора имаха възможности да променят резултата, но Ланс запази върха в равенство по точки с Марсилия (28).

Срещи от 13-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Ланс - Страсбург - 1:0

Рен - Монако - 4:1

По-късно:

Пари Сен Жермен - Льо Авър

В неделя:

Оксер - Олимпик Лион

Нант - Лориен

Тулуза - Анже

Брест - Мец

Лил - ФК Париж

От петък:

Ница - Олимпик Марсилия - 1:5

В класирането водят Олимпик Марсилия и Ланс с по 28 точки, пред Пари Сен Жермен с 27, Страсбург с 22. Рен заема 5-ата позиция с 21, Лил, Монако и Олимпик Лион имат по 20 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com