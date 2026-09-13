Феран Торес спаси ПСЖ с два гола в мечтан дебют
Парижани губеха с 0:2 в Рен, но бившият нападател на Барселона влезе от пейката и обърна целия мач
Следете всички новини, анализи и коментари за Рен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парижани губеха с 0:2 в Рен, но бившият нападател на Барселона влезе от пейката и обърна целия мач
Анже върна интригата, но изпусна дузпа в края и плати цената
Отборът падна с 1:4, но звездата получи бурни аплодисменти на Роазон Парк
Рен обърна шампионите с 2:1
"Червено-черните" спечелиха пета Купа на Франция
Шестима души са приети в болница след тестове на лекарство в частна клиника. Инцидентът е станал във френския град Рен. Един от пострадалите е в кома...