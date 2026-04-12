Драма във Франция - Рен оцеля и се изравни с Лил

Отборът на Рен направи решителна крачка в битката за челните места във френската Лига 1, след като победи Анже с 2:1 и се изравни по точки с Лил на четвъртата позиция. Домакините свършиха основната работа още преди почивката, а след нея устояха на натиска и измъкнаха ценен успех. Срещата предложи напрежение до самия край, но пропусната дузпа наклони окончателно везните. Така Рен запази инерцията си в ключов момент от сезона.

Началото бе ударно за тима на Франк Ез, който поведе още в 12-ата минута след автогол на Мариус Луар. Само малко по-късно преднината беше удвоена, когато Муса Ал-Тамари се разписа и даде сериозно спокойствие на домакините.

След почивката Анже опита да се върне в мача и намери път към гола чрез Проспър Питър в 65-ата минута. Натискът на гостите се засили и интригата се върна напълно в двубоя.

Ключовият момент дойде в 81-вата минута, когато Анже получи шанс да изравни, но Амине Сбаи пропусна дузпа. Така надеждите за обрат бяха прекършени, а Рен удържа до последния съдийски сигнал и прибра трите точки.

Мачове от 29-я кръг в първенството на Франция по футбол:

Оксер - Нант 0:0

Рен - Анже 2:1

От петък:

ФК Париж - Монако 4:1

Олимпик Марсилия - Мец 3:1

Днес:

Ница - Льо Авър

Тулуза - Лил

Олимпик Лион - Лориен

Отложени двубои:

Брест - Страсбург

Ланс - Пари Сен Жермен

Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 63 точки, пред Ланс с 59. Олимпик Марсилия е на трето място с 52 точки, пред Лил и Рен с по 50 точки, Монако с 49, Олимпик Лион с 48 точки и др.

