Левски обяви новия съвет на директорите

Левски преминава към нов управленски модел със Съвет на директорите, който заменя досегашната двустепенна структура от Надзорен и Управителен съвет. Целта на промяната е да се постигнат по-ясна отчетност, по-бързо вземане на решения и по-ефективно стратегическо управление на клуба.

В новия състав остава Даниел Боримиров, а към него се присъединяват международно утвърдени специалисти с опит във футбола, финансите и бизнеса - Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

Новият Съвет обединява експертиза в спортното управление, футболната стратегия, селекцията и развитието на таланти, както и във финансовото управление, инвестициите, корпоративното управление и международния бизнес. Промените са представени като следваща стъпка в развитието на Левски, насочена към укрепване на организационните и финансовите основи и изграждане на конкурентоспособна структура на българско и европейско ниво. Предстои Съветът да избере свой председател и да определи изпълнителен директор, като решенията ще бъдат обявени допълнително.

Новият Съвет ще бъде в състав: Даниел Боримиров, Наско Сираков, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер, Матю Чери.

"Така избраният Съвет на директорите, предстои да избере на свое заседание Председател и лице, на което да бъде възложено управлението на дружеството - изпълнителен директор, за които решения акционерите и привържениците на клуба ще бъдат своевременно информирани". съобщиха официално от ПФК Левски.