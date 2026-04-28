Макрон подлуди букмейкърите! Даде прогноза за ПСЖ- Байерн

Президентът на Франция изненада букмейкърите като часове преди мача ПСЖ – Байерн излезе с категорична прогноза за мача, който се играе тази вечер.

Това е първия мач от полуфиналите в Шампионска лига. Двубоят ще е на "Парк де Пренс" и ще бъде ръководен от швейцареца Сандро Шерер.

Знаете, че съм фен на Олимпик Марсилия, но ще викам за Пари Сен Жермен. Сигурен съм, че французите ще победят и то с категоричен резултат 3:1, каза Макрон.

Веднага след прогнозата му букмейкърите отчетоха невиждан ръст на френските залози, пише L'Equipe.

Парижани се класираха за предпоследната фаза след като отстраниха Ливърпул, а баварците драматично преодоляха Реал Мадрид.

През годините двата отбора са се срещали 15 пъти, като предимството е за Байерн - 9 срещу 6 победи. Любопитен факт е, че за 30 години съперниците никога не са завършвали наравно.

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е наказан за първия мач от полуфиналите в Шампионска лига срещу ПСЖ. Отборът тази вечер ще бъде воден от неговия помощник Аарън Данкс.

Тази вечер френският тим няма да може да разчита на Куентин Нджанту и Витиня заради контузии, а по същата причина баварците ще са без Гнабри, Герейро, Карл и Улрайх.

През 2025 година шампионите на Франция и Германия се срещнаха два пъти - първо парижани спечелиха с 2:0 на 1/4-финалите за Световното клубно първенство, а няколко месеца по-късно баварците надделяха с 2:1 на "Парк де Пренс в груповата фаза на Шампионска лига след два гола на Луис Диас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com