Бразилия позлатява Анчелоти при световна титла

Бразилската футболна федерация ще позлати Карло Анчелоти при триумф на Мондиал 2026, разкриха медиите в Страната на кафето. Бонусът при титла в контракта на италианеца е цели 7 милиона евро.

Анчелоти е също така най-скъпоплатеният селекционер на Мондиал 2026, като получава по 10 милиона евро на година. Когато пое поста пред май миналата година, той се съгласи на заплата от 8 милиона, но тя вдигната бързо заради добрите му резултати.

Търпението и промяната в стратегията на полувремето са се оказали тайната на победата с 2:1 в последната минута на Бразилия над Япония в Хюстън в понеделник, която им осигури място в осминафиналите на Световното първенство, според треньора Карло Анчелоти.

Бразилците изоставаха с едно попадение до края на първото полувреме, а „селесао“ обърна хода на мач на Световно първенство за първи път от 2002-а година, кгато победиха Англия на четвъртфинал.

Сега попадение на Габриел Мартинели в 95-ата минута пречупи на упорития японски отбор. Анчелоти обаче добави, че вярата му никога не го е напускала, но промяната в тактиката на полувремето – да се използват повече центрирания, даде резултат с изравнителното попадение на Каземиро.

„Това беше най-пълноценният мач, който сме играли на това Световното първенство. Имахме затруднения през първото полувреме, тъй като Япония се защитаваше добре, те бяха близо и ни притискаха.

През второто полувреме преодоляхме това, създадохме си пространство и започнахме с центриранията. И това със сигурност е еволюция в нашата тактика“, коментира Анчелоти.

„На полувремето казах на играчите да бъдат търпеливи, защото рано или късно ще вкараме гол. Но трябваше да запазим формацията си, за да не компрометираме още повече мача. Япония е много добър отбор, много организиран, създава опасни положения и играе много близо човек до човек в защита. Физически са отлично подготвени, не спират да тичат и да те притесняват“.

„Мартинели е много интензивен като играч, винаги е в най-добрата си форма“, каза той. И допълни, че е обмислял включването на Неймар като централен нападател. Казах на Неймар, че ако в даден момент резултатът е равен, ще го пусна на терена. Както се оказа, не се наложи да го използваме“.

„Не можем и никога не бива да се задоволяваме с това, което правим. Искаме да играем на най-високото възможно ниво. Наистина се насладихме на днешния ден, но вече мислим за утрешния“, завърши италианският специалист.

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