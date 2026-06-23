Нападнаха тежко Карло Анчелоти за Бразилия

Някогашният национал на Бразилия Луизао остро разкритикува селекционера на тима сега Карло Анчелоти. Конкретно той смята, че италианецът използва шума около Неймар, за да отвлича вниманието от показаното от отбора му. На Мондиала в момента “селесао” стартира с 1:1 срещу Мароко, след което надви Хаити с 3:0.

“Мисля, че Анчелоти греши от първия ден, откакто дойде. Сгреши, че използва Неймар, за да прикрие собственото си представяне, което трябваше да постигне: резултат, организация на отбора… Не, той винаги предпочиташе да говори за Неймар, за да не говори никой за това как изглеждаха мачовете на националния отбор. Не се подобри, не напредна, мисля, че ръководи тима ужасно”, коментира бившият бранител на Бенфика, пише Спортал.бг.

“Според мен изглежда, че Анчелоти е против бразилския народ. Трябва да се промени, трябва да разбере обществото, Фелипао (Луис Фелипе Сколари, бивш селекционер на Бразилия и Португалия, бел. ред.) е в Съединените щати, нека го попита, нека му зададе въпроси... но изглежда, че начинът е „това, което мисля, това, което искам, и точка“. Селекционерът не може да бъде такъв”, добави 45-годишният вече Луизао.

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