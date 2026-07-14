Щe пocĸъпнe ли ĸaфeтo? Eл Hиньo поставя на изпитание реколтата в Бразилия

Въпреки екстремните горещини, сушата и климатичните промени, Бразилия се насочва към рекордна реколта от кафе, която може да донесе известно облекчение за световния пазар след месеци на рекордно високи цени.

Страната, която е най-големият производител на кафе в света, успява все по-успешно да се адаптира към променящия се климат. Производителите инвестират в по-устойчиви сортове, модерни напоителни системи и преместват плантациите към по-хладни райони, пише money.bg.

Рекордните 66,7 милиона чувала

В последната си прогноза бразилската държавна агенция Conab повиши оценката си за реколтата до 66,7 милиона чувала по 60 килограма.

Това е най-високият резултат в историята на страната и надминава досегашния рекорд от 63,08 милиона чувала, поставен през 2020 година.

Новите количества са изключително важни, тъй като световните запаси от кафе през последните месеци значително намаляха, а цените достигнаха рекордни стойности заради опасенията около климатичния феномен Ел Ниньо.

Жегата остава големият риск

Въпреки оптимистичните прогнози, производителите предупреждават, че опасността далеч не е отминала.

Според Бразилската асоциация на кафеената индустрия неблагоприятното време все още може да намали реколтата с до 20 процента.

Експертите посочват, че най-голямата заплаха остават продължителните горещи вълни, които влияят върху развитието на насажденията.

Цените още няма да падат

Въпреки очакваната рекордна реколта, потребителите вероятно няма да усетят скоро по-ниски цени.

Световните компании Lavazza и Nestlé вече предупредиха, че поскъпването на кафето в магазините ще продължи поне до края на годината.

Бразилия вече е по-подготвена

Според анализ на Energy News кафеената индустрия е много по-добре подготвена за климатичните предизвикателства, отколкото преди няколко години.

Новите технологии и по-устойчивите сортове вече помагат за ограничаване на загубите, макар че климатичните рискове продължават да бъдат сериозен фактор.

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