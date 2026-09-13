Щe пocĸъпнe ли ĸaфeтo? Eл Hиньo поставя на изпитание реколтата в Бразилия
Няма да усетим поевтиняване докрая на годината
Следете всички новини, анализи и коментари за Nestle. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма да усетим поевтиняване докрая на годината
15 нови участници се включват в платената стажантска програма Summer’s Cool 2025, част от глобалната инициатива Nestlé Needs YOUth
Над 8 000 младежи в България стартираха кариерния си път, благодарение на инициативата Nestlé Needs YOUth
Цюрих. Nestle разработва напитка, която ще ускорява метаболизма и ще гори мазнини със същия ефект като средно натоварени физически упражнения. Групат...