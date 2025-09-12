Спорт

Тежък проблем за Гуардиола преди дербито на Манчестър

Отново свързан с контузии

12 сеп 25 | 17:43
Нападателят Омар Мармуш няма да играе за Манчестър Сити "няколко седмици", каза мениджърът на тима Пеп Гуардиола на пресконференцията си в петък, цитиран от ДПА. Египетският национал е получил контузия на коляното в световното квалификация срещу Буркина Фасо във вторник.

"Той трябва да направи последни тестове, но мисля, че ще отсъства няколко седмици. Преди или след следващата пауза за националните отбори трябва да бъде готов", каза испанският специалист.

Гуардиола разкри още, че защитникът Джон Стоунс е под въпрос за дербито срещу Манчестър Юнайтед в неделя заради мускулни проблеми, които го принудиха да пропусне световните квалификации с националния тим на Англия. 

