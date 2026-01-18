Горещи новини за Гуардиола. Ключова среща

Манчестър Сити и Жозеп Гуардиола ще имат ключова среща до дни, за да решат дали партньорството им ще продължи след сезона.

Това пише Topskills Sports UK.

Бъдещето на Гуардиола ще зависи от резултатите през следващите месеци, но напускането вече е реална възможност, заради нереализирани очаквания на ръководството на клуба.

Разговорите идват след загубата с 0:2 от „ Манчестър Юнайтед “ в градското дерби. Поражението отдалечи Ман Сити от борбата за купата с „Арсенал “.

Отбелязва се, че ръководството вече се е свързало с представители на италианския специалист Енцо Марески като опция, в случай че Гуардиола напусне отбора през лятото на 2026 г.

Твърди се, че Мареска е много заинтересован да работи в Манчестър Сити и е готов да поеме поста старши треньор.

Договорът на Гуардиола с Манчестър Сити изтича през лятото на 2027 г.

Гуардиола наскоро предупреди феновете "да са подготвени" за евентуално негово напускане. Ако това се случи обаче неговият наследник ще има много по-добър състав спрямо този, който остави Фъргюсън на Дейвид Мойс.

