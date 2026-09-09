Везенков шокира - отказа да се върне в НБА

На-добрият баскетболист в Евролигата за сезон 2025/26 - Александър Везенков, е отказал предложение да се завърне в НБА, твърди журналистът Михалис Стефану.

Представители на Минесота Тимбъруулвс се свързали с българския баскетболист, като са му предложили отлична оферта.

31-годишният Везенков обаче е отхвърлил предложението, тъй като предпочита да остане в Олимпиакос, където е най-голямата звезда.

Както е известно, Везенков вече игра в НБА, където обаче не успя да се наложи с екипа на Сакраменто Кингс. Българският национал обаче не получи достатъчно игрово време, за да разгърне пълния си потенциал. След края на престоя си в Сакраменто той се завърна в Олимпиакос.

Българинът спечели наградата за най-полезен играч в Евролигата през миналия сезон и отново се утвърди като една от най-големите звезди в европейския баскетбол.

През това лято Минесота пък се подсили с Ламело Бол, а голямата звезда на отбора е Антъни Едуардс.