Първо тежко изпитание за нашите на Евроволей 26

След двете категорични победа си по 3:0 срещу Северна Македония и Португалия, днес България ще се изправи пред първото си по-сериозно изпитания на Европейското първенство по волейбол в „Арена София“.

Съперник на „лъвовете“ в третия им мач в столицата ще бъде съставът на Украйна, който до момента също има две победи от два мача. Срещата между двата тима започва в 19:00 часа.

Със сигурност „лъвовете“ ще се опитат да използват отличната инерция, която набраха в първите си два мача, за да продължат победни си ход и днес.

За момента България заема първото място в предварителна група В, а победата срещу Украйна ще бъде много важна, за да има реален шанс воденият от Джанлоренцо Бленджини да се бори за първото място в крайното класиране в групата.