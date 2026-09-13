Първо тежко изпитание за нашите на Евроволей 26
Срещата е и битка за първото място в групата
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Срещата е и битка за първото място в групата
Тя присъства на състезание по стрелба
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