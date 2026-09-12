Майкъл Джордан се завръща в НБА!
С какво е свързана крайно любопитната новина
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С какво е свързана крайно любопитната новина
Явно винаги ще има сравнения с Майкъл Джордан
Той ги обува за първи път в петия мач от шампионата на НБА през 1984-a
Джефри от две години е женен за нашенка
Продаденият чифт е бил носен от баскетболиста по време на дебютния му сезон в НБА през 1984-1985
Търгът беше в Бевърли хилс
9 чифта обувки на баскетболната легенда се разпродадоха на търг
Някой плати $560 000
Компанията му за обувки иска звездата на Ман Сити за рекламно лице
ЛА Лейкърс с минимални шансове за плейофите
Легендата в баскетбола Майкъл Джордан вече е милиардер, пише Fobres. Той се присъедини към клуба на милиардерите с над 1 милиард долара, показва новот...
Шарлот. Бившият баскетболист Майкъл Джордан вече достигна статус на милиардер. Според сп. Forbes това е станало възможно, след като той е увеличил дел...
Чикаго. Баскетболната легенда Майкъл Джордън отново ще става татко. Въздушния и съпругата Ивет Прието очакват първото си дете. 50-годишният Майкъл се...