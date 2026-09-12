Всичко за Майкъл Джордан

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Майкъл Джордан е милиардер

Майкъл Джордан е милиардер

Легендата в баскетбола Майкъл Джордан вече е милиардер, пише Fobres. Той се присъедини към клуба на милиардерите с над 1 милиард долара, показва новот...

03 март | 12:37
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Джордан ще става татко на 50

Джордан ще става татко на 50

Чикаго. Баскетболната легенда Майкъл Джордън отново ще става татко. Въздушния и съпругата Ивет Прието очакват първото си дете. 50-годишният Майкъл се...

01 декември | 23:10
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