Рекорд: $1,5 млн. за първите кецове на Майкъл Джордан

Първият чифт маратонки, създадени от компанията "Найк" специално за легендарния баскетболист Майкъл Джордан, бяха продадени на търг за 1,47 милиона долара, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Наддаването, организирано от аукционната къща "Сотбис", се състоя в Лас Вегас.

Маратонките са направени според специални изисквания на Джордан, който ги е носил в мачове от Националната баскетболна асоциация (НБА).

Той ги обува за първи път в петия мач от шампионата на НБА през 1984 г., тъй като компанията не е имала достатъчно време, за да произведе маратонките за началото на сезона.

Появата на баскетболиста в бяло-червени маратонки предизвика тогава протест от страна на ръководството на НБА заради твърде яркия дизайн. Джордан отнесе глоби заради появата си с тях на терена.

