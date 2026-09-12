Какво се случи с Ноле
Шампионът бе победен от Навоне
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Шампионът бе победен от Навоне
Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
Във втория кръг ще играе отново с французин
Димитров поиска и получи "уайлд кард" за АТР 250 турнир в зала в Мец
Първи ще играят тенисистите от групата на Рафа Надал
АТП все още няма решение как да действа
Джокович и Федерер определят довечера, който от двамата ще продължи
Григор Димитров падна с още едно място в световната ранглиста на АТР. В най-новото издание на класацията, което бе публикувано тази сутрин, най-добрия...
Сръбският тенисист Новак Джокович задмина Рафаел Надал по брой седмици на върха в ранглистата на ATP. Ноле се изкачи до шесто място в списъка с лидер...
Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завърна в челната десетка в света. Ранглистата на АТР беше публикувана тази сутрин. Въпреки че не и...
Куинс. Григор Димитров без проблеми се класира за първия си финал на трева от веригата ATP. Хасковлията победи на полуфинала в Куинс (809 600 евро) №1...