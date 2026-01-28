Шоуто е налице. Синер срещу Джокович

Световният №2 Яник Синер продължи да тероризира Бен Шелтън. Първата ракета на Италия постигна деветата си поредна победа срещу американския си противник, а по-впечатляващото е, че в тази серия той няма загубен сет. Днес Синер се нуждаеше от 2 часа и 25 минути, за да се класира за полуфиналите на Australian Open - 6:3, 6:4 и 6:4.

А там го очаква Новак Джокович.

Италианецът реализира по един пробив във всеки от трите сета днес и това бе напълно достатъчно, за да реши четвъртфиналния двубой в своя полза. За сметка на това Шелтън не успя да реализира материализира нито една от четирите си точки за брейк.

Ако при 3:2 в своя полза в третия сет и две възможности да спечели подаването на Синер при 40:15 и 40:30 той бе успял, може би щеше да се надява на нещо повече, но това не се случи.

А Синер отново бе като машина със 78% спечелени точки на първи сервис, както и повече от два пъти по-малко непредизвикани грешки, 16 срещу 34 за Шелтън.

Световният №2 вече има 19 поредни спечелени мача в Мелбърн, след като спечели турнирите през 2024 и 2025 година, а сега трябва да се справи с Джокович, ако иска да преследва третата си поредна титла.

Другият полуфинал е между Карлос Алкарас (Испания) и Александър Зверев (Германия).

