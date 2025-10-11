Изненада! Кой би шута на Джокович

Новак Джокович отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" в Шанхай с награден фонд 9.193 милиона долара.

Поставеният под номер 4 в схемата сърбин отстъпи пред квалификанта Валентин Вашеро от Монако с 3:6, 4:6 за 1:40 час.

С успеха Вашеро се превърна в най-ниско класирания в ранглистата на АТП финалист в историята на турнирите "Мастърс 1000" от 1990 година насам.

Номер 204 в ранглистата на АТП тенисист от Монако запази хладнокръвие и самообладание през цялото време, възползвайки се от физическите трудности на Джокович, който на два пъти получи помощ от физиотерапевта заради проблеми в долната част на гърба в първия сет.

Представителят на Монако си осигури дебют в топ 100 на световната ранглиста, побеждавайки Холгер Руне на четвъртфиналите. Той е едва шестият играч през този век, достигнал до първия си финал в АТП Тура на турнир от "Мастърс" 1000, и първият след Алехандро Давидович Фокина (Испания) в Монте Карло през 2022 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com