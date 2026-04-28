Юнайтед взе важното срещу Брентфорд и гледа към Шампионската лига

Манчестър Юнайтед победи Брентфорд с 2:1 като домакин в среща от 34-я кръг на Висшата лига и затвърди позициите си в челото. „Червените дяволи“ решиха до голяма степен мача още преди почивката, а в края устояха на натиска на съперника. Успехът е ключов в битката за място в Шампионската лига. Тимът остава трети в класирането и продължава да държи съдбата си в свои ръце.

Домакините поведоха още в 11-ата минута, когато Каземиро се разписа след асистенция на Хари Магуайър. Голът даде спокойствие на Юнайтед, който наложи контрол върху играта и ограничи възможностите пред съперника.

В края на първото полувреме Бенямин Шешко удвои аванса след подаване на Бруно Фернандеш и доближи отбора до победата.

Брентфорд върна интригата три минути преди края чрез Матиас Йенсен, който се възползва от подаване на Рийс Нелсън. Гостите опитаха финален натиск, но не успяха да стигнат до изравняване.

Юнайтед запази преднината си и затвори мача с важни три точки.

След успеха Манчестър Юнайтед е трети с 61 точки и остава в силна позиция за класиране в Шампионската лига. Брентфорд заема деветото място с 48 точки и продължава борбата за място в горната половина на таблицата.

Срещи от 34-я кръг на футболното първенство на Англия:

Манчестър Юнайтед-Брентфорд 2:1

От събота:

Фулъм-Астън Вила 1:0

Ливърпул-Кристъл Палас 3:1

Уест Хям-Евертън 2:1

Уулвърхямптън-Тотнъм 0:1

Арсенал-Нюкасъл 1:0

От вторник:

Брайтън-Челси 3:0

От сряда:

Борнемут-Лийдс 2:2

Бърнли-Манчестър Сити 0:1

От петък:

Съндърланд-Нотингам Форест 0:5

Начело в класирането е Арсенал със 73 точки, пред Манчестър Сити със 70 и мач по-малко. Следват Манчестър Юнайтед с 61, Ливърпул и Астън Вила с по 58, Брайтън с 50, Борнемут с 49 и други.

