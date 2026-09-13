Руски шампион избра България! Егор Рухин започва нов живот в София
22-годишният фигурист, работил с Тутберидзе и Плюшченко, вече тренира при Андрей Лутай и ще носи българския екип
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22-годишният фигурист, работил с Тутберидзе и Плюшченко, вече тренира при Андрей Лутай и ще носи българския екип
Нашият суперталант е вече сред фаворитите на сезона
Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР
За този отбор тепърва ще се говори
Какво се случи със състезателя
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