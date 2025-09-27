Любо Ганев : Като състезател не съм полудявал така!

Президентът на българската федерация по волейбол – Любо Ганев бе развълнувам минути след големия успех

на нашите с 3:1 гейма над Чехия в полуфинала на световното първенство по волейбол и по този начин се класирахме за първи финал от 1970 г.

"Като състезател не съм се вълнувал толкова, колкото днес", заяви Ганев пред Дарик ради минути след успеха над чехите във Филипините. - Много се вълнувах, защото знаех колко важен е този мач. тези момчета направиха всичко през последните 2 години, за да достигнат дотук и съм много щастлив=

По пътя към голямата цел – Олимпийските игри, още през първата година тези момчета показаха, че всички трябва да се съобразяват с България. Когато слушаш треньорите и тренират, резултатите няма как да дойдат. Този отбор го чакат още много такива първенства и светли години за България.".

