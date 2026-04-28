Край на ерата Тедеско във Фенербахче след болезнено 0:3

Фенербахче уволни старши треньора си Доменико Тедеско след тежката загуба с 0:3 от Галатасарай, която почти сложи край на надеждите на отбора за титлата в турската Суперлига. Поражението в дербито остави тима на седем точки зад големия съперник само три кръга преди края на сезона и доведе до незабавна реакция от страна на ръководството.

Тедеско пое отбора през септември с двугодишен договор, заменяйки Жозе Моуриньо, който напусна след отпадането от Бенфика в плейофите на Шампионската лига. Впоследствие португалецът пое именно Бенфика, което допълнително засили напрежението около клуба.

Въпреки че Фенербахче допусна само две загуби в първенството през сезона, именно поражението от Галатасарай се оказа решаващо в битката за върха. Отборът все пак записа успех в Суперкупата на Турция през януари, когато победи същия съперник, но в Европа отпадна рано след загуба от Нотингам Форест в плейофите на Лига Европа.

Клубът, който не е печелил титлата от 2014 г., предприема по-широки промени, като се раздели и със спортния директор Девин Йозек, както и с футболния координатор Берке Челеби. До края на сезона отборът ще бъде воден от помощник-треньора Зеки Мурат Голе, който ще трябва да стабилизира ситуацията в оставащите мачове.

