Как цял Мадрид побесня от съдия и го разкъса

Шампионска лига вече официално е в заключителната си фаза с изиграването на всички сблъсъци от четвъртфиналите.

Вече е ясно финалното каре в турнира, което включва по един отбор от четири от топ 5 първенствата на Стария континент.

Един измежду ПСЖ, Байерн (Мюнхен), Атлетико (Мадрид) и Арсенал ще спечели трофея, който ще се реши на 30 май в Будапеща. На 28 април един срещу друг се изправят ПСЖ и Байерн в Париж, а реваншът в Мюнхенена 6 май.

В другата двойка Атлетико посреща Арсенал на 29 април, а реваншът в Лондон е на 5 май.

Два от клубовете в надпреварата никога не са вдигали най-престижното клубно отличие, като и двата са в двойката Атлетико - Арсенал.И докато Атлетико вече игра два финала в ерата на Чоло Симеоне, които загуби драматично от Реал (Мадрид) през 2014-а и 2016-а, то Арсенал бе на финал преди точно 20 години, когато загуби от Барселона. В другата двойка нещата не стоят точно така, защото ПСЖ е действащият шампион, а пък Байерн вдигна титлата през 2020-а във финал именно с парижани.

Ето и програмата:

ПСЖ - Байерн, 28 април от 22:00 (българско време)

Атлетико - Арсенал, 29 април от 22:00

Арсенал - Атлетико, 5 май от 22:00

Байерн - ПСЖ, 6 май от 22:00

Огромен гаф на рефера

Всички в Реал (Мадрид), заедно в водещото издание "Marca" директно обвиниха главния съдия Славко Винчич за случилото се в последните минути на вчерашния четвъртфинал в Шампионска лига срещу Байерн.

Едуардо Камавинга от състава на Кралете получи доста пресилен втори жълт картон в 86-ата минута, като всичко това се случи при 3:2 в полза на гостите - резултат, който пращаше мача в продължения.

В минутите до края обаче всичко се обърка за Реал, който допусна два гола и падна с 3:4, а за всички е ясно, че изгонването на Камавинга има огромна роля за поражението.

От повторенията на ситуацията се роди теория, която изглежда много логична. Изглежда сякаш Винчич дава жълт картон за разкарване на топката, а след това обръща гръб на играча, забравяйки, че по-рано вече му е дал картон. После го изгонва. По всяка вероятност Винчич нямаше да даде втория жълт, ако не бе забравил за първия.

Още в секундите след последния съдийски сигнал играчите на Реал се нахвърлиха на словенския рефер Славко Винчич, а гневът им се пренесе в интервютата минута по-късно.

"Marca" не остана по-назад и разсипа Славко Винчич от критики.

"Абсурд, едно от решенията, които ще останат в историята", пише изданието.

Реакция срещу съдията имаше и от клубната телевизия на Кралете, където бе заявено:

"Съдията напълно изпусна контрола над мача. Вторият жълт картон е абсолютно несправедлив.Това е прекомерно наказание както за самия мач, така и за целия сблъсък. Имаше един мач до 85-ата минута и съвсем друг от 85-ата минута до края, когато бяхме в намален състав".

Треньорът на Кралете - Алваро Арбелоа, който по всичко личи ще завърши сезона без трофей, дори и без да е близо до такъв, заяви след мача:

"Необяснимо е. Не знам как може да изгониш футболист за такова нещо. Понякога ми се струва, че тези съдии не просто не са играли футбол, а дори не са ритали и топка с приятели. Те просто не разбират играта".

Ясно бе, че всички футболисти на Реал се нахвърлиха на рефера, а камерите уловиха как най-опитният в редиците - Дани Карвахал, директно сочи към съдията и му крещи: "Ти си виновен, ти си виновен".

