Как цял Мадрид побесня от съдия и го разкъса
Финалното каре в турнира на богатите вече е ясно
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Финалното каре в турнира на богатите вече е ясно
Говори Карл-Хайнц Румениге
Реваншът е на 5 март
Хеттрик на Серхио Агуеро донесе победата на Манчестър Сити над Байерн Мюнхен с 3:2, в мач от предпоследния кръг на груповата фаза в Шампионската лига....