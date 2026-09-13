Как цял Мадрид побесня от съдия и го разкъса
Финалното каре в турнира на богатите вече е ясно
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Финалното каре в турнира на богатите вече е ясно
Това би било нов световен рекорд за трансферна сума
Нервите на двата отбора не издържаха и публиката след последния съдийски сигнал стана свидетел и на инциденти
Терористи убиха най-малко 12 фенове на "Реал" (Мадрид) в Ирак. Жертвите са наблюдаваli финала на Шампионската лига. Трагедията е станала в град Бакуба...