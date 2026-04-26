Атанас Семов поиска най-свидната дума да се изписва с главна буква

Най-важното, което трябва да постигнем след 37 години демокрация - не непременно безупречна, е да покажем постоянна нетърпимост към безчинствата в нашия живот. Това заяви конституционният съдия Атанас Семов пред БТВ.

"Справедливостта и днес, както и преди, изглежда силно желана и все недочакана. Тя има много измерения, едно от които е честни и можещи хора да ръководят съдбините ни - национални и местни. Тя означава устойчиви критерии за добро и лошо, за честно и нечестно, за морално и неморално", допълни Семов.

Колко често използваме думи като дълг, съвест, запита той. "Думата Отечество да се преборим да се изписва с главна буква, защото тя е напоена с кръв", допълни конституционният съдия.

"Ролята на главния прокурор е да дава методически указания, не да спира или води едно или друго разследване. За мен големият въпрос винаги е бил за морала, онази водеща ценностна линия, която дава посоката", допълни Атанас Семов.

Запитан дали би се кандидатирал за президент, той каза, че България има достоен президент в лицето на Илияна Йотова, рано е да се говори за призидентските избори. "Моята работа е при книгите", каза конституционният съдия Атанас Семов.

