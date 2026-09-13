Атанас Семов поиска най-свидната дума да се изписва с главна буква
Трябва да покажем постоянна нетърпимост към безчинствата в нашия живот, заяви конституционният съдия Атанас Семов пред БТВ
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Трябва да покажем постоянна нетърпимост към безчинствата в нашия живот, заяви конституционният съдия Атанас Семов пред БТВ
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